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Зоря зіграє з Маккабі, Астон Вілла прийме АЗ: розклад матчів 4-го туру Ліги конференцій

Сьогодні 00:31 118 0
Зоря зіграє з Маккабі, Астон Вілла прийме АЗ: розклад матчів 4-го туру Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

9 листопада відбудеться 16 матчів 4-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24:

  • 19:45. ПАОК - Абердін
  • 19:45. ГІК - Айнтрахт
  • 19:45. Бешикташ - Буде/Глімт
  • 19:45. Ференцварош - Генк 
  • 19:45Вікторія Пльзень - Динамо Загреб
  • 19:45. Легія - Зріньскі 
  • 19:45Норшелланн - Спартак Трнава
  • 19:45. Чукарічкі - Фіорентина 
  • 22:00. Астон Вілла - АЗ Алкмар
  • 22:00. Астана - Баллкані 
  • 22:00. Брейдаблік - Гент 
  • 22:00. Олімпія Любляна - Клаксвік 
  • 22:00. Слован Братислава - Лілль 
  • 22:00. Брюгге - Лугано 
  • 22:00. Лудогорець - Фенербахче 
  • 22:00. Зоря - Маккабі Тель-Авів

Також цього дня відбудуться матчі 4-го туру Ліги Європи.

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