Зоря зіграє з Маккабі, Астон Вілла прийме АЗ: розклад матчів 4-го туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
9 листопада відбудеться 16 матчів 4-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24:
- 19:45. ПАОК - Абердін
- 19:45. ГІК - Айнтрахт
- 19:45. Бешикташ - Буде/Глімт
- 19:45. Ференцварош - Генк
- 19:45. Вікторія Пльзень - Динамо Загреб
- 19:45. Легія - Зріньскі
- 19:45. Норшелланн - Спартак Трнава
- 19:45. Чукарічкі - Фіорентина
- 22:00. Астон Вілла - АЗ Алкмар
- 22:00. Астана - Баллкані
- 22:00. Брейдаблік - Гент
- 22:00. Олімпія Любляна - Клаксвік
- 22:00. Слован Братислава - Лілль
- 22:00. Брюгге - Лугано
- 22:00. Лудогорець - Фенербахче
- 22:00. Зоря - Маккабі Тель-Авів
Також цього дня відбудуться матчі 4-го туру Ліги Європи.