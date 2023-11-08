Антоні не планує залишати Манчестер Юнайтед

Антоні залишиться у Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні не має наміру залишати команду найближчим часом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Раніше з'явилися чутки про можливу оренду 23-річного футболіста у Фламенгу в рамках трансферу нападника Габріела Барбози, проте ця інформація не відповідає дійсності. Клуб і сам Антоні не розглядають такої можливості.

У січні, можливо, з команди піде інший вінгер Джейдон Санчо, який досі не залагодив конфлікт із головним тренером Еріком тен Гагом.

Цього сезону на рахунку 23-річного бразильця вісім матчів у рамках АПЛ, у яких гравець не відзначився результативними діями.

Раніше Антоні звинуватили у нападі на колишню дівчину.