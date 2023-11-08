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Баєр готовий відпустити Вірца за 100 млн євро

Баєр визначився з ціною на гравця
Сьогодні 21:57 160 0
Баєр готовий відпустити Вірца за 100 млн євро
#Баєр, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Баєр готовий відпустити 20-річного атакувального півзахисника Флоріана Вірца, але лише за правильну ціну.

Про це повідомляє Kicker.

Баєр оцінює футболіста мінімум у 100 мільйонів євро та не збирається розглядати пропозиції, які не відповідатимуть цій сумі.

Таким чином це буде рекордний продаж, він перевершить трансфер Кая Гаверца у Челсі за 80 мільйонів у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавляться два топ-клуби АПЛ.

У поточному сезоні німець відзначився 6 голами та 9 асистами у 15 матчах.

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