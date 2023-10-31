Англійські клуби націлилися на вундеркінда з Баєра

Вірц може продовжити кар'єру у Челсі

Два топ-клуби АПЛ виявляють предметний інтерес до лідера леверкузенського Баєра Флоріана Вірца.

Про це повідомляє Daily Express.

Мова йде про Челсі та Манчестер Сіті.

Раніше вже повідомлялося про інтерес до 20-річного півзахисника Баєра з боку Барселони і Баварії.

Контракт Флоріана Вірца з Баєром розрахований до літа 2027 року, трансферна вартість гравця збірної Німеччини оцінюється в 85 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на його рахунку 5 голів і 8 асистів у 13 матчах за Баєр у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий продати Мудрика.