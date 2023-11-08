Баварія націлилась на трансфер хавбека збірної Іспанії

Джерело - Bayern & Germany.
Хавбек Реал Сосьєдада Мартін Субіменді зацікавив Баварію.
Про це повідомляє видання Bayern & Germany.
Скаути мюнхенців звернули увагу на 24-річного футболіста збірної Іспанії. Клуб потребує посилення центру поля на тлі невдач на страті сезону.
Контакт гравця з Реал Сосьєдадом розрахований до літа 2027 року, а опція викупу в його договорі становить 60 млн євро.
У поточному розіграші чемпіонату Іспанії на рахунку Субіменді один гол та один асист у 12 матчах.
Раніше гравцем цікавилась Барселона.