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Баварія націлилась на трансфер хавбека збірної Іспанії

Баварія націлилась на трансфер хавбека збірної Іспанії
Сьогодні 19:15 263 0
Баварія націлилась на трансфер хавбека збірної Іспанії
Фото - Getty Images
#Баварія, #Реал Сосьєдад, #Футбольні трансфери

Джерело - Bayern & Germany.

Хавбек Реал Сосьєдада Мартін Субіменді зацікавив Баварію.

Про це повідомляє видання Bayern & Germany.

Скаути мюнхенців звернули увагу на 24-річного футболіста збірної Іспанії. Клуб потребує посилення центру поля на тлі невдач на страті сезону.

Контакт гравця з Реал Сосьєдадом розрахований до літа 2027 року, а опція викупу в його договорі становить 60 млн євро.

У поточному розіграші чемпіонату Іспанії на рахунку Субіменді один гол та один асист у 12 матчах.

Раніше гравцем цікавилась Барселона.

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