Барселона визначила головну трансферну ціль на літо 2023 року

Мартін Субіменді може перейти у Барселону

Головною трансферною метою Барселони на літо 2023 року є півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

"Синьо-гранатові" після завершення поточного сезону-2022/2023 нібито жодних інших трансферів, крім цього, не планують. Причина – дорожнеча запланованого переходу. Трансферна вартість Субіменді оцінюється приблизно у 60 млн євро.

Субіменді, який є вихованцем Реала Сосьєдад, у нинішній кампанії відіграв у 16 матчах у всіх турнірах, забив гол і зробив два асисти. Його контракт із клубом спливає у 2027 році.

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