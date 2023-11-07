Шахтар здобув історичну перемогу над Барселоною у 4 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 листопада, у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів з футболу донецький Шахтар несподівано переміг Барселону.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь донецького клубу. На сороковій хвилині Сікан відкрив рахунок. На 87-ій хвилині Невертон забив другий гол у ворота каталонців, але взяття воріт було скасовано через положення поза грою.

Відзначимо, що два основні гравці Шахтаря Тарас Степаненко нападник Данило Сікан отримали пошкодження. Марино Пушичу довелося замінити обох гравців.

Ліга чемпіонів

Груповий етап, група Н

4 тур, 7 листопада

Шахтар - Барселона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Сікан

Шахтар: Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко Степаненко (Назарина 73), Зубков, Криськів, Судаков, Невертон (Швед 90+8), Сікан (Келсі 62)

Барселона: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо (Бальде), Гюндоган, Ромеу (Педрі 59), Гаві (Лопес 81), Рафінья (Ямал 59), Левандовський, Торрес (Фелікс 59)

Попередження: Невертон 90+7 - Араухо 45+2

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!