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Креспо може очолити клуб з ОАЕ

Ернан Креспо може повернутися до роботи
Сьогодні 19:39 178 0
Креспо може очолити клуб з ОАЕ
Фото - Getty Images
#Аль-Айн, #Креспо

Джерело - Чемпіон.

Ернан Креспо близький до призначення новим головним тренером Аль-Айна з ОАЕ.

Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло.

Сьогодні, 8 листопада, клуб розірвав угоду з 51-річним нідерландцем Альфредом Шрьодером, який протримався на посаді лише 15 матчів. Креспо може зайняти його місце вже найближчим часом.

За даними Мерло, клуб і 48-річний аргентинський спеціаліст досягли усної згоди щодо підписання ним контракту. Креспо мав пропозицію від Расінга з Авельянеди, але відхилив її.

У жовтні аргентинець покинув катарський Аль-Духаїль, де його замінив француз Крістоф Галтьє. До цього Креспо також очолював Сан-Паулу у Бразилії, Дефенсу і Хустисію та Банфілд в Аргентині, Модену та Парму U-19 в Італії.

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