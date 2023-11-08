Креспо може очолити клуб з ОАЕ

Ернан Креспо може повернутися до роботи

Джерело - Чемпіон.

Ернан Креспо близький до призначення новим головним тренером Аль-Айна з ОАЕ.

Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло.

Сьогодні, 8 листопада, клуб розірвав угоду з 51-річним нідерландцем Альфредом Шрьодером, який протримався на посаді лише 15 матчів. Креспо може зайняти його місце вже найближчим часом.

За даними Мерло, клуб і 48-річний аргентинський спеціаліст досягли усної згоди щодо підписання ним контракту. Креспо мав пропозицію від Расінга з Авельянеди, але відхилив її.

У жовтні аргентинець покинув катарський Аль-Духаїль, де його замінив француз Крістоф Галтьє. До цього Креспо також очолював Сан-Паулу у Бразилії, Дефенсу і Хустисію та Банфілд в Аргентині, Модену та Парму U-19 в Італії.