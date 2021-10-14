Креспо звільнили з посади головного тренера Сан-Паулу

Команду вдруге очолив Рожеріо Сені

Ернан Креспо був звільнений з посади головного тренера бразильського Сан-Паулу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На його місце призначили Рожеріо Сені.

Креспо очолював команду з лютого 2021 року.

Під керівництвом знаменитого аргентинця Сан-Паулу провів 57 матчів і на цей час займає 13-е місце в елітному бразильському дивізіоні.

Креспо - колишня зірка Парми, Інтера і Челсі. Ернан тричі вигравав чемпіонат Серії А і ставав чемпіоном Англії у 2006 році. За збірну Аргентини форвард провів 64 матчі і забив 35 голів.

Сені тренував Сан-Паулу у 2017 році. Протягом кар'єри воротаря бразилець провів за клуб 431 матч і ставав чемпіоном світу-2002 у складі національної збірної.