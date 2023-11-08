Сікан: Ми показали справжній характер Шахтаря

Гравці Шахтаря показали справжній характер у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Барселоною (1:0).

Про це заявив нападник "гірників" Данило Сікан.

"Дуже щасливий перемогти. Ми старалися і показали справжній характер Шахтаря. Мій гол – результат роботи всієї команди, Судаков дуже гарно віддав на Гочолеішвілі, Георгій – на мене, а мені лишалося завершити ідеальну комбінацію Розуміємо, що в Лізі чемпіонів команди дають грати, але найважче в кінці забити м’яч", - сказав Сікан.