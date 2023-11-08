Судаков: Шахтарю в першу чергу треба було зіграти на нуль

Судаков прокоментував перемогу над Барселоною

Джерело - Чемпіон.

Гравці Шахтаря були набагато впевненіше у домашньому матчі з Барселоною (1:0) у 4-у турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник "гірників" Георгій Судаков.

"Вийшли набагато впевненіше, ніж у першому матчі в Барселоні. Багато працювали для цього, розібрали гру і зрозуміли, що треба робити. Виправили помилки, скажімо так. В першу чергу треба було зіграти на нуль. А свої шанси ми завжди знайдемо.

Актуально: Шахтар перервав 17-матчеву серію в єврокубках з пропущеними голами

Так сьогодні й вийшло. Ми мало що дали зробити Барселоні. Данило Сікан забив неймовірний гол. Ми скористались цим і виграли цей матч Дуже важко виходити в перший раз проти такої команди, як Барселона. Трохи хвилюєшся. Але у другому таймі в Барселоні ми показали, що можемо грати.

Читайте: Судакова визнано найкращим гравцем матчу з Барселоною

Ми здобули цей досвід у Барселоні. Напевно, другий тайм у Барселоні дав нам впевненість, що ми можемо грати. Сьогодні ми довели це, з перших хвилин почали грати у свою гру. Звичайно, всі розуміють, що це Барселона. Було складно. Ми більше грали без м'яча. Але ми також демонстрували хороші моменти і здобули перемогу - це найважливіше", - сказав Судаков.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!