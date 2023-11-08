Головне
Шахтар здобув історичну перемогу над Барселоною у 4 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:41 1853
Франція подала заявку на проведення зимової Олімпіади в 2030 році
Сьогодні 12:44 80
Пепе став найстаршим автором гола в Лізі чемпіонів
Сьогодні 08:51 569
Арсенал прийме Севілью, Бенфіка зіграє з Реалом Сосьєдад у 4 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 356
Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:34 674
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:32 8041
Мілан переграв ПСЖ, Антверпен поступився Порту: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1159
Шахтар - Барселона: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:24 4400
СК Прометей програв Ле Канне у першому турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:09 352
Шахтар - Барселона 1:0. Як це було
Вчора 21:40 5778
Прямі трансляції

Судаков: Шахтарю в першу чергу треба було зіграти на нуль

Судаков прокоментував перемогу над Барселоною
Сьогодні 12:22 185 0
Судаков: Шахтарю в першу чергу треба було зіграти на нуль
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Гравці Шахтаря були набагато впевненіше у домашньому матчі з Барселоною (1:0) у 4-у турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник "гірників" Георгій Судаков.

"Вийшли набагато впевненіше, ніж у першому матчі в Барселоні. Багато працювали для цього, розібрали гру і зрозуміли, що треба робити. Виправили помилки, скажімо так. В першу чергу треба було зіграти на нуль. А свої шанси ми завжди знайдемо.

  Актуально: Шахтар перервав 17-матчеву серію в єврокубках з пропущеними голами

Так сьогодні й вийшло. Ми мало що дали зробити Барселоні. Данило Сікан забив неймовірний гол. Ми скористались цим і виграли цей матч Дуже важко виходити в перший раз проти такої команди, як Барселона. Трохи хвилюєшся. Але у другому таймі в Барселоні ми показали, що можемо грати.

  Читайте: Судакова визнано найкращим гравцем матчу з Барселоною

Ми здобули цей досвід у Барселоні. Напевно, другий тайм у Барселоні дав нам впевненість, що ми можемо грати. Сьогодні ми довели це, з перших хвилин почали грати у свою гру. Звичайно, всі розуміють, що це Барселона. Було складно. Ми більше грали без м'яча. Але ми також демонстрували хороші моменти і здобули перемогу - це найважливіше", - сказав Судаков.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Барселона 1:0. Як це було Шахтар - Барселона 1:0. Як це було 5778
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Скільки українські клуби заробляють у єврокубках 5820
Сікан майстерним ударом головою вивів Шахтар вперед у матчі з Барселоною Сікан майстерним ударом головою вивів Шахтар вперед у матчі з Барселоною 2664
Шахтар - Барселона: відео голів і огляд матчу Шахтар - Барселона: відео голів і огляд матчу 4400
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 8041
Організатори Золотого м'яча вибачились перед Бєлановим, у якого "відібрали" нагороду 1986 року Організатори Золотого м'яча вибачились перед Бєлановим, у якого "відібрали" нагороду 1986 року 1877
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 59505 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62975
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24690
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21548
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155069 7
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13042 1