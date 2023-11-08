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Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів

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Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів
#Барселона, #Манчестер Сіті, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

7 листопада відбулося 8 матчів 4 туру Ліги чемпіонів. У групі H донецький Шахтар вдома сенсаційно переміг Барселону (1:0), а Порту вдруге переміг Антверпен (2:0).

Огляд матчів 4 туру

Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - Ньюкасл (Англія) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Фуллькруг, 2:0 - 79 Брандт

Шахтар (Україна) - Барселона (Іспанія) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 40 Сікан

Атлетіко (Іспанія) - Селтік (Шотландія) 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Грізманн, 2:0 - 45+2 Мората, 3:0 - 60 Грізманн, 4:0 - 66 Ліно, 5:0 - 76 Мората, 6:0 - 85 Ньїгес

Лаціо (Італія) - Феєнорд (Нідерланди) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45+1 Іммобіле

Манчестер Сіті (Англія) - Янг Бойз (Швейцарія) 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Голанд, 2:0 - 45+1 Фоден, 3:0 - 51 Голанд

Мілан (Італія) - ПСЖ (Франція) 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 9 Шкріняр, 1:1 - 12 Леау, 2:1 - 50 Жіру

Порту (Португалія) - Антверпен (Бельгія) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Еванілсон (пен), 2:0 - 90+1 Пепе

Црвена Звезда (Сербія) - Лейпциг (Німеччина) 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Сімонс, 0:2 - 77 Опенда, 1:2 - 81 Генріхс (авт)

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