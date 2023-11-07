Джерело - Чемпіон.

За матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів з Барселоною (1:0) найвищу оцінку у складі Шахтаря отримав захисник Ярослав Ракицький.

Про це повідомляє WhoScored.

Він отримав оцінку 7,5. Також 7,5 отримав автор переможного голу Данило Сікан, але якщо бути точними, то його оцінка - 7,46, а Ракицького - 7,47.

За 90 хвилин на полі Ракицький награв на 0,17 xA (показник очікуваних асистів), 12 разів виніс м’яч, заблокував 1 удар, двічі перехопив м’яч, заробив 1 фол, зробив 61 дотик до м’яча, віддав 32 точні передачі з 40 (80%), в тому числі 1 ключову, та створив 1 гольовий момент.