Боруссія перемогла Ньюкасл: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 листопада, відбулися два матчі четвертого туру Ліги чемпіонів з футболу.

Ліга чемпіонів

Груповий раунд

4 тур, 7 листопада

Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - Ньюкасл (Англія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Фуллькруг, 2:0 - 79 Брандт

Шахтар - Барселона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Сікан

Сьогодні, 7 листопада, відбувається ще 6 матчів 4-го туру Ліги чемпіонів:

22:00. Атлетіко (Іспанія) - Селтік (Шотландія)

22:00. Лаціо (Італія) - Феєнорд (Нідерланди)

22:00. Манчестер Сіті (Англія) - Янг Бойз (Швейцарія)

22:00. Мілан (Італія) - ПСЖ (Франція)

22:00. Порту (Португалія) - Антверпен (Бельгія)

22:00. Црвена Звезда (Сербія) - Лейпциг (Німеччина)

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