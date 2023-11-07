Боруссія перемогла Ньюкасл: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 листопада, відбулися два матчі четвертого туру Ліги чемпіонів з футболу.
Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - Ньюкасл (Англія) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Фуллькруг, 2:0 - 79 Брандт
Шахтар - Барселона 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 40 Сікан
Сьогодні, 7 листопада, відбувається ще 6 матчів 4-го туру Ліги чемпіонів:
22:00. Атлетіко (Іспанія) - Селтік (Шотландія)
22:00. Лаціо (Італія) - Феєнорд (Нідерланди)
22:00. Манчестер Сіті (Англія) - Янг Бойз (Швейцарія)
22:00. Мілан (Італія) - ПСЖ (Франція)
22:00. Порту (Португалія) - Антверпен (Бельгія)
22:00. Црвена Звезда (Сербія) - Лейпциг (Німеччина)
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