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Барселона може повернути Ленгле

Каталонці хочуть знайти йому клуб зі стабільною ігровою практикою
Вчора 23:41 208 0
Барселона може повернути Ленгле
Фото Getty Images
#Астон Вілла, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Іспанська Барселона може повернути Клемана Ленгле вже взимку.

Про це повідомляє Diario Sport.

Французький захисник виступає за Астон Віллу за орендною угодою. Він провів три матчі, але все ще не дебютував в АПЛ.

Барселона готова повернути гравця, щоб віддати його в оренду в клуб Ла Ліги. Ним активно цікавляться Бетіс і Севілья.

Каталонці бояться, що через практику захисник втратить у ціні, тому мають намір знайти йому клуб, де він стабільно виступатиме.

При цьому Астон Вілла і гравець зацікавлені в продовженні співпраці, однак рішення ухвалить Барселона і найближчим часом.

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