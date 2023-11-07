Шахтар підтвердив проведення контрольного матчу у Токіо

18 грудня донецький Шахтар проведе контрольний матч у Японії проти клубу Авіспа Фукуока.

Про це заявив генеральний директор гірників Сергій Палкін.

Благодійний матч відбудеться у Токіо на Національному стадіоні.

Усі гроші, зібрані від продажу квитків та реклами під час благодійного матчу, будуть передані на допомогу Україні та українцям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

"Хочу подякувати керівництву клубу та команді Авіспа Фукуока за згоду провести благодійний матч із Шахтарем і допомогу в організації гри на одній з головних спортивних арен Японії. Ця зустріч має велике значення не лише для нашого клубу, але й для всіх українців: адже, по-перше, є свідченням солідарності японського суспільства з народом України, а по-друге, усі кошти, отримані від проведення матчу, будуть спрямовані на підтримку постраждалих через воєнну агресію росії та інші гуманітарні проєкти", - сказав Палкін.