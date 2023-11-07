Головне
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:03 2088
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 13:46 5311
Шахтар - Барселона: текстова онлайн-трансляція
Сьогодні 12:54 1172
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Сьогодні 12:53 13162 1
Шахтар приймає Барселону, Порту - Антверпен у 4 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 438
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:26 2788 1
Швьонтек виграла Підсумковий турнір WTA
Сьогодні 00:45 743
Дніпро-1 переграв Олександрію у 13 турі УПЛ
Вчора 21:55 760
Оболонь розписала мирову з Рухом у 13 турі УПЛ
Вчора 20:59 428
Полісся зіграло внічию з Кривбасом у 13 турі УПЛ
Вчора 18:47 584
Прямі трансляції

Японський клуб підтвердив благодійний матч із Шахтарем

Матч відбудеться 18 грудня
Сьогодні 12:25 200 0
Японський клуб підтвердив благодійний матч із Шахтарем
#Шахтар Донецьк

Джерело - avispa.co.jp.

Японський клуб Авіспа Фукуока, який днями вперше в історії став переможцем Кубка японської Джей-ліги, оголосив про те, що у грудні відбудеться благодійний матч проти Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гра відбудеться на полі японського клубу 18 грудня о 19:00 за місцевим часом.

Благодійний матч буде проведено, аби "поширити підтримку України у світі через футбол, а також передати весь прибуток на відновлення України".

Також відвідати поєдинок будуть запрошені українські біженці, які нині перебувають на території Японії.

Вартість квитків на матч варіюватиметься від 5 до 150 доларів США у конвертації з японської валюти.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 8055
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 13162 1
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 2788 1
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Скільки українські клуби заробляють у єврокубках 5311
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 6197
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 2088
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 59439 2
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20581 7
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57416 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17171 6
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81837
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25393 1