Японський клуб підтвердив благодійний матч із Шахтарем

Матч відбудеться 18 грудня

Японський клуб Авіспа Фукуока, який днями вперше в історії став переможцем Кубка японської Джей-ліги, оголосив про те, що у грудні відбудеться благодійний матч проти Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гра відбудеться на полі японського клубу 18 грудня о 19:00 за місцевим часом.

Благодійний матч буде проведено, аби "поширити підтримку України у світі через футбол, а також передати весь прибуток на відновлення України".

Також відвідати поєдинок будуть запрошені українські біженці, які нині перебувають на території Японії.

Вартість квитків на матч варіюватиметься від 5 до 150 доларів США у конвертації з японської валюти.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!