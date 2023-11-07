Джерело - sport.ua.
Барселона останнім часом активно шукає підсилення на позицію опорного півзахисника та зацікавилася кандидатурою Флорентіну Луїш із Бенфіки.
Про це повідомляє Sport.es.
У контракті 24-річного португальця прописана клаусула в розмірі 120 мільйонів євро. Незважаючи на це, в Барселоні сподіваються, що для підписання Луїша вистачить 40 мільйонів. У разі, якщо знадобиться більша сума, Барселона переключиться на дешевші альтернативи.
У нинішньому сезоні Флорентіну Луїш провів 11 матчів за Бенфіку у всіх турнірах.
Раніше Мессі спростував повернення у Барселону.