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Барселона готує 40 мільйонів на гравця Бенфіки

Луїш може перебратися до Каталонії
Сьогодні 20:26 286 0
Барселона готує 40 мільйонів на гравця Бенфіки
#Барселона, #Бенфіка

Джерело - sport.ua.

Барселона останнім часом активно шукає підсилення на позицію опорного півзахисника та зацікавилася кандидатурою Флорентіну Луїш із Бенфіки.

Про це повідомляє Sport.es.

У контракті 24-річного португальця прописана клаусула в розмірі 120 мільйонів євро. Незважаючи на це, в Барселоні сподіваються, що для підписання Луїша вистачить 40 мільйонів. У разі, якщо знадобиться більша сума, Барселона переключиться на дешевші альтернативи.

У нинішньому сезоні Флорентіну Луїш провів 11 матчів за Бенфіку у всіх турнірах.

Раніше Мессі спростував повернення у Барселону.

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