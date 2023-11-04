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Мессі спростував повернення у Барселону

Мессі прокоментував повернення у Барселону
Сьогодні 15:10 182 0
Мессі спростував повернення у Барселону
#Барселона, #Ліонель Мессі

Джерело - football24.ua.

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі більше не повернеться у Барселону.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю L'Equipe

"Я міг повернутися в Барселону, але цього не сталося. Були дещо схожі обставини з тим, коли я покинув клуб у 2021 році. Моєю першою ідеєю завжди було повернутися додому, знову грати за Барселону і закінчити кар'єру в Каталонії, як я завжди про це мріяв. Але це було неможливо. Тому вирішив приїхати в Інтер Маямі.

Я все ще стежу за Барселоною і дивлюся матчі, звичайно, так само як і тоді, коли грав у Парижі. Мені здається, що з приходом Хаві команда дуже розвинулася, в ній з'явилися молоді гравці чудового рівня та досвідчені гравці, такі як Роберт Левандовський та Жюль Кунде. Це чудова команда, яка цього року має можливість змагатися на всіх фронтах.

Чи є шанс перейти зараз на правах оренди до Барселони чи будь-якої іншої команди? Ні, жодних шансів. Зовсім немає", – розповів Мессі.

Нагадаємо, Мессі став володарем Золотого м'яча-2023.

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