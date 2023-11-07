Луческу не отримав компенсацію за розірвання контракту з Динамо

Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер київського Динамо Мірча Луческу не намагався отримати якусь фінансову компенсацію за достроковий розрив контракту з Динамо.
Про це повідомив тележурналіст і коментатор Ігор Циганик.
"У Луческу немає жодних фінансових претензій до Динамо. Він підписав усі документи про розірвання контракту. Немає жодних компенсацій, це питання не порушувалося. Він сам ухвалив це рішення, і зупинив контракт на даті цього рішення", - сказав Циганик.
Також, як додає Циганик, у Луческу немає жодних претензій до керівництва Динамо. Усе, що він просив, усе виконувалося.
Раніше Луческу оголосив про відхід з Динамо.