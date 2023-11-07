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Інтер хотів придбати Шапаренка

Про це розповів Луческу у розмові з Цигаником
Сьогодні 19:25 228 0
Інтер хотів придбати Шапаренка
#Динамо Київ, #Микола Шапаренко

Джерело - Чемпіон.

Інтерес до хавбека Динамо Миколи Шапаренка проявляв міланський Інтер.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Луческу розкрив цікаву деталь. Рік тому він мав розмову з Інтером щодо Шапаренка. Міланці були готові зробити пропозицію, але завадила травма коліна з Фенербахче.

Луческу був дуже засмучений, були консультації з Інтером щодо Шапаренка. А тепер Миколі треба знову набирати форму", - сказав Циганик.

Шапаренко отримав травму на старті минулого сезону і зумів відновитися лише під кінець чемпіонату.

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