Інтер хотів придбати Шапаренка

Джерело - Чемпіон.
Інтерес до хавбека Динамо Миколи Шапаренка проявляв міланський Інтер.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик.
"Луческу розкрив цікаву деталь. Рік тому він мав розмову з Інтером щодо Шапаренка. Міланці були готові зробити пропозицію, але завадила травма коліна з Фенербахче.
Луческу був дуже засмучений, були консультації з Інтером щодо Шапаренка. А тепер Миколі треба знову набирати форму", - сказав Циганик.
Шапаренко отримав травму на старті минулого сезону і зумів відновитися лише під кінець чемпіонату.