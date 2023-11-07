Інтер хотів придбати Шапаренка

Інтерес до хавбека Динамо Миколи Шапаренка проявляв міланський Інтер.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Луческу розкрив цікаву деталь. Рік тому він мав розмову з Інтером щодо Шапаренка. Міланці були готові зробити пропозицію, але завадила травма коліна з Фенербахче.

Луческу був дуже засмучений, були консультації з Інтером щодо Шапаренка. А тепер Миколі треба знову набирати форму", - сказав Циганик.