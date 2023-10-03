Стали відомі терміни відновлення Шапаренка

Віктор Вацко пркооментував відновлення Шапаренка

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко повернеться на поле після міжнародної паузи.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"На повернення травмованого Шапаренка у Динамо очікують після міжнародної паузи", - сказав Вацко.

У вересні Шапаренко отримав ушкодження сухожилля двоголового м'яза стегна у розташуванні національної збірної. Цього сезону на рахунку 24-річного українця 1 гол та 1 асист у 7 матчах.

Нагадаємо, що напочатку травня цього року Шапаренко відновився від іншої травми - розрив хрестоподібної зв'язки колінного суглоба, через які пропустив близько 8 місяців.