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Стали відомі терміни відновлення Шапаренка

Віктор Вацко пркооментував відновлення Шапаренка
Сьогодні 08:43 613 0
Стали відомі терміни відновлення Шапаренка
#Динамо Київ, #Микола Шапаренко, #Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

  1. Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко повернеться на поле після міжнародної паузи.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"На повернення травмованого Шапаренка у Динамо очікують після міжнародної паузи", - сказав Вацко.

У вересні Шапаренко отримав ушкодження сухожилля двоголового м'яза стегна у розташуванні національної збірної. Цього сезону на рахунку 24-річного українця 1 гол та 1 асист у 7 матчах.

Нагадаємо, що напочатку травня цього року Шапаренко відновився від іншої травми - розрив хрестоподібної зв'язки колінного суглоба, через які пропустив близько 8 місяців.

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