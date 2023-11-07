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Манчестер Юнайтед цікавиться італійським вундеркіндом

Скальвіні може перейти до табору манкуніанців
Сьогодні 17:10 202 0
Манчестер Юнайтед цікавиться італійським вундеркіндом
#Аталанта, #Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед націлилися на 19-річного Джорджо Скальвіні.

Про це повідомляє TuttoSport. 

Італійця можуть придбати як заміну Харрі Магуайру або Віктору Лінделефу, чиє майбутнє на Олд Траффорд не визначено.

Зазначається, що між МЮ і Аталантою, де грає Скальвіні, збереглися добрі стосунки після трансферу Расмуса Гойлунда і це може піти на користь потенційній угоді.  Сума можливого переходу не уточнюється.

Transfermarkt оцінює Джорджо в 40 млн євро, а його контракт чинний до 2027 року. У поточному сезоні гравець провів 14 матчів, забивши 1 гол.

Раніше повідомлялося, що англійський Манчестер Сіті, італійські Інтер та Ювентус, французький ПСЖ, а також німецька Баварія зацікавлені в трансфері захисника італійської Аталанти Джорджо Скальвіні.

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