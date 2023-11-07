Манчестер Юнайтед цікавиться італійським вундеркіндом

Скальвіні може перейти до табору манкуніанців

Манчестер Юнайтед націлилися на 19-річного Джорджо Скальвіні.

Про це повідомляє TuttoSport.

Італійця можуть придбати як заміну Харрі Магуайру або Віктору Лінделефу, чиє майбутнє на Олд Траффорд не визначено.

Зазначається, що між МЮ і Аталантою, де грає Скальвіні, збереглися добрі стосунки після трансферу Расмуса Гойлунда і це може піти на користь потенційній угоді. Сума можливого переходу не уточнюється.

Transfermarkt оцінює Джорджо в 40 млн євро, а його контракт чинний до 2027 року. У поточному сезоні гравець провів 14 матчів, забивши 1 гол.

Раніше повідомлялося, що англійський Манчестер Сіті, італійські Інтер та Ювентус, французький ПСЖ, а також німецька Баварія зацікавлені в трансфері захисника італійської Аталанти Джорджо Скальвіні.