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П’ять грандів цікавляться захисником Аталанти

Клуби зацікавлені у Джорджо Скальвіні
Сьогодні 14:24 173 0
П’ять грандів цікавляться захисником Аталанти
#Аталанта

Джерело - sport.ua.

Англійський Манчестер Сіті, італійські Інтер та Ювентус, французький ПСЖ, а також німецька Баварія зацікавлені в трансфері захисника італійської Аталанти Джорджо Скальвіні.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Туринський клуб має намір придбати Скальвіні наступного літа. Перешкодити йому може ПСЖ, якщо вирішить зробити повторну пропозицію після того, як "Аталанта" влітку запросила 50 мільйонів.

Повернутися до ідеї трансферу італійця може Манчестер Сіті, який влітку розглядав його як альтернативу перед підписанням Йошко Гвардіола. Також Скальвіні спілкувався із представниками Баварії.

Нинішнього сезону у складі Аталанти Джорджо Скальвіні зіграв десять матчів, у яких забив один гол.

Нагадаємо у матчі 9 туру італійської Серії Дженоа Руслана Маліновського на виїзді зіграє з Аталантою.

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