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Беллінгем міг опинитися у Челсі

Сьогодні 17:41 156 0
Беллінгем міг опинитися у Челсі
Фото Getty Images
#Челсі

Джерело - isport.ua.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем кілька років тому міг опинитися в Челсі.

Про це повідомляє АР.

За словами екснаставника лондонців Френка Лемпарда, він хотів бачити гравця у своїй команді, коли той грав за Бірмінгем Сіті.

"Коли я тренував Челсі, то відчайдушно намагався підписати Беллінгема, але не зміг.

Керівництво було проти платити 20 млн фунтів за 16-річного гравця", - заявив Лемпард.

Зазначимо, що в поточному сезоні на рахунку Джуда 10 голів і 2 асисти в 12 матчах Ла-Ліги.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Ліверпуль зацікавлені у трансфері Осімхена.

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