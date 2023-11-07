Беллінгем міг опинитися у Челсі

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем кілька років тому міг опинитися в Челсі.

Про це повідомляє АР.

За словами екснаставника лондонців Френка Лемпарда, він хотів бачити гравця у своїй команді, коли той грав за Бірмінгем Сіті.

"Коли я тренував Челсі, то відчайдушно намагався підписати Беллінгема, але не зміг. Керівництво було проти платити 20 млн фунтів за 16-річного гравця", - заявив Лемпард.

Зазначимо, що в поточному сезоні на рахунку Джуда 10 голів і 2 асисти в 12 матчах Ла-Ліги.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Ліверпуль зацікавлені у трансфері Осімхена.