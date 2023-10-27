Челсі та Ліверпуль зацікавлені у трансфері Осімхена

Форвард може змінити клуб

Проблеми у переговорах між Віктором Осімхеном та Наполі щодо нового контракту нападника можуть призвести того, що він покине клуб наступного літа.

Про це повідомляє Сalciomercato.

Наразі відсутній консесус не тільки щодо зарплатні, яку нігерієць хоче збільшити з 4,5 до 9 мільйонів євро, а й щодо відступних – агент Осімхена хоче більш доступну ціну, а Де Лаурентіс близько 200 млн.

Якщо ситуація не покращиться до весни, то гравець може піти.

Серед претендентів є Челсі та Ліверпуль, який вже робить рішучі кроки та встановив прямі контакти з оточенням футболіста.

У цьому сезоні на рахунку Осімхена 6 голів та 1 результативна передача у 10 матчах.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль досягнув усної угоди з Осімхеном.