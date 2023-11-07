Головне
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:03 1872
Шахтар приймає Барселону, Порту - Антверпен у 4 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 405
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:26 2732 1
Швьонтек виграла Підсумковий турнір WTA
Сьогодні 00:45 701
Дніпро-1 переграв Олександрію у 13 турі УПЛ
Вчора 21:55 750
Шахтар - Барселона: текстова онлайн-трансляція
Вчора 21:17 1066
Оболонь розписала мирову з Рухом у 13 турі УПЛ
Вчора 20:59 416
Полісся зіграло внічию з Кривбасом у 13 турі УПЛ
Вчора 18:47 575
Воррен: Бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці
Вчора 17:37 546
Збірна України зіграє контрольний матч із польським клубом
Вчора 17:10 656 1
Прямі трансляції

Вернидуб: Кривбас і Полісся награли на одне очко

Юрій Вернидуб прокоментував нічию із Поліссям
Сьогодні 11:08 179 0
Вернидуб: Кривбас і Полісся награли на одне очко
#Юрій Вернидуб, #Кривбас

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас провалив старт другої половини гри з Поліссям у 13 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

"Вважаю, і Кривбас, і Полісся награли на одне очко. Були моменти як у однієї, так і у іншої команди. Команди тільки вийшли в УПЛ з Першої ліги, демонструють непоганий футбол та хочуть досягати більшого. Вони кинули виклик нашим грандам: Динамо, Шахтарю, Дніпру-1.

У першому таймі ми були кращі, а у другому провалили тільки стартові 15 хвилин: пропустили гол. Потім заспокоїлись та вирівняли гру. Моментів було обмаль біля обох воріт. Але бажання у моїх хлопців було, вони йшли вперед, демонстрували хороший футбол.

Як почуваємось у ролі лідерів УПЛ? Це ж таке… Поки зіграно тільки 13 турів. Коли ми там будемо після закінчення чемпіонату, тоді можна буде про щось говорити. Ми дуже цього хочемо та боремось за це. Граємо від матчу до матчу. Я дуже вдячний ФК Кривбас та всім працівникам клубу, а не тільки своїм хлопцям, за те, що вони роблять усе, щоб команда виходила на матчі, грала, та набирала очки", - відзначив Вернидуб.

Раніше Полісся зіграло внічию з Кривбасом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 6166
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 2732 1
СК Дніпро-1 - Олександрія - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ СК Дніпро-1 - Олександрія - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1447
40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 8027
Полісся - Кривбас - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Полісся - Кривбас - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1544
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 1872
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21517
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121330
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32250
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45091
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62922
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13022 1