Вернидуб: Кривбас і Полісся награли на одне очко

Кривбас провалив старт другої половини гри з Поліссям у 13 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

"Вважаю, і Кривбас, і Полісся награли на одне очко. Були моменти як у однієї, так і у іншої команди. Команди тільки вийшли в УПЛ з Першої ліги, демонструють непоганий футбол та хочуть досягати більшого. Вони кинули виклик нашим грандам: Динамо, Шахтарю, Дніпру-1.

У першому таймі ми були кращі, а у другому провалили тільки стартові 15 хвилин: пропустили гол. Потім заспокоїлись та вирівняли гру. Моментів було обмаль біля обох воріт. Але бажання у моїх хлопців було, вони йшли вперед, демонстрували хороший футбол.

Як почуваємось у ролі лідерів УПЛ? Це ж таке… Поки зіграно тільки 13 турів. Коли ми там будемо після закінчення чемпіонату, тоді можна буде про щось говорити. Ми дуже цього хочемо та боремось за це. Граємо від матчу до матчу. Я дуже вдячний ФК Кривбас та всім працівникам клубу, а не тільки своїм хлопцям, за те, що вони роблять усе, щоб команда виходила на матчі, грала, та набирала очки", - відзначив Вернидуб.