Почеттіно: Челсі здобув заслужену перемогу

Челсі заслужив перемогу над Тоттенгемом у 11 турі АПЛ.

Про це розповів головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно.

"Це футбол. Ми здобули заслужену перемогу. Ми живемо в епоху технологій – це потрібно прийняти. На полі відбувається багато речей – доводиться перевіряти.

Згадайте матч Тоттенгема та Ліверпуля, який "шпори" виграли на останній хвилині. Думаю, ми заслужили на перемогу. Тоттенгем грає чудово, але сьогодні, думаю, ми були кращими", - сказав Почеттіно.