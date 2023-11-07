Головне
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:03 1567
Шахтар приймає Барселону, Порту - Антверпен у 4 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 374
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:26 2606
Швьонтек виграла Підсумковий турнір WTA
Сьогодні 00:45 629
Дніпро-1 переграв Олександрію у 13 турі УПЛ
Вчора 21:55 727
Шахтар - Барселона: текстова онлайн-трансляція
Вчора 21:17 1047
Оболонь розписала мирову з Рухом у 13 турі УПЛ
Вчора 20:59 403
Полісся зіграло внічию з Кривбасом у 13 турі УПЛ
Вчора 18:47 559
Воррен: Бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці
Вчора 17:37 523
Збірна України зіграє контрольний матч із польським клубом
Вчора 17:10 635 1
Прямі трансляції

Почеттіно: Челсі здобув заслужену перемогу

Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу над Тоттенгемом
Сьогодні 09:29 175 0
Почеттіно: Челсі здобув заслужену перемогу
Фото - gettyimages
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - bbc.com.

Челсі заслужив перемогу над Тоттенгемом у 11 турі АПЛ.

Про це розповів головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно.

"Це футбол. Ми здобули заслужену перемогу. Ми живемо в епоху технологій – це потрібно прийняти. На полі відбувається багато речей – доводиться перевіряти.

Згадайте матч Тоттенгема та Ліверпуля, який "шпори" виграли на останній хвилині. Думаю, ми заслужили на перемогу. Тоттенгем грає чудово, але сьогодні, думаю, ми були кращими", - сказав Почеттіно.

Нагадаємо, Челсі з Мудриком розгромив Тоттенгем в 11 турі АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 1567
40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 7997
Полісся - Кривбас - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Полісся - Кривбас - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1518
СК Дніпро-1 - Олександрія - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ СК Дніпро-1 - Олександрія - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1423
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 2606
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 6144
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 329498 9
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43047 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24639
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 59889
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51117 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40898