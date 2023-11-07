Мудрик отримав середні оцінки за матч із Тоттенгемом

Стала відома оцінка Мудрика

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру АПЛ Челсі на виїзді обіграв Тоттенгем.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов на 58-й хвилині гри та отримав середні оцінки за гру від Whoscored та Sofascore. Обидва портали оцінили виступ українця на 6.8 балів.

На рахунку Мудрика немає результативних дій у матчі. Футболіст зробив 21 дотик м'яча, один ключовий пас, віддав 8 з 13 точних пасів (62%), зробив дві успішні обведення і 4 рази сфолив.

Також Михайло встиг відхопити жовту картку за порушення правил на голкіпері Тоттенгема Гільєрмо Вікаріо.

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