Лідер Наполі потрапив у сферу інтересів Ліверпуля та Ювентуса

Джерело - isport.ua.
Хавбек Наполі Пйотр Зелінський потрапив у сферу інтересів європейських клубів.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Польський футболіст може перейти до Ліверпуля чи Ювентуса. Обидва клуби готові здійснити підписання гравця вже у січневе трансферне вікно.
Сам футболіст поки не розглядає варіант відходу зі стану неаполітанців, проте готовий обговорити з командами потенційні умови співпраці.
У поточному сезоні на рахунку 29-річного півзахисника два голи та два асисти в 11 матчах Серії А.
Раніше повідомлялося, що Челсі та Ліверпуль зацікавлені у трансфері Осімхена.