Лідер Наполі потрапив у сферу інтересів Ліверпуля та Ювентуса

Пйотр Зелінський може змінити клуб

Хавбек Наполі Пйотр Зелінський потрапив у сферу інтересів європейських клубів.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Польський футболіст може перейти до Ліверпуля чи Ювентуса. Обидва клуби готові здійснити підписання гравця вже у січневе трансферне вікно.

Сам футболіст поки не розглядає варіант відходу зі стану неаполітанців, проте готовий обговорити з командами потенційні умови співпраці.

У поточному сезоні на рахунку 29-річного півзахисника два голи та два асисти в 11 матчах Серії А.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Ліверпуль зацікавлені у трансфері Осімхена.