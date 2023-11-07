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Лідер Наполі потрапив у сферу інтересів Ліверпуля та Ювентуса

Пйотр Зелінський може змінити клуб
Сьогодні 14:55 205 0
Лідер Наполі потрапив у сферу інтересів Ліверпуля та Ювентуса
#Ліверпуль, #Наполі, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Пйотр Зелінський

Джерело - isport.ua.

Хавбек Наполі  Пйотр Зелінський потрапив у сферу інтересів європейських клубів.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Польський футболіст може перейти до Ліверпуля чи Ювентуса. Обидва клуби готові здійснити підписання гравця вже у січневе трансферне вікно.

Сам футболіст поки не розглядає варіант відходу зі стану неаполітанців, проте готовий обговорити з командами потенційні умови співпраці.

У поточному сезоні на рахунку 29-річного півзахисника два голи та два асисти в 11 матчах Серії А.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Ліверпуль зацікавлені у трансфері Осімхена.

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