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Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 04:26 2061 0
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 у Гамбурзі прийматиме Барселону.

Матч відбудеться у середу, 7 листопада, на стадіоні Фолькспаркштадіоні. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивитися онлайн матч можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Також пряма трансляція буде доступною в сервісі Volia TV.

Матч 3 туру Барселона - Шахтар завершився мінімальною перемогою господарів (2:1).

Після трьох турів Барселона очолює турнірну таблицю групи H, у каталонців - 9 очок. Шахтар із трьома очками посідає 3 місце. Детальніше про результати, а також розклад і турнірна таблиця усіх груп - ТУТ.

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