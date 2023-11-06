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Збірна Англії зіграє контрольні матчі з Бразилією та Бельгією

Матчі відбудуться 23 та 26 березня
Вчора 22:52 198 0
Збірна Англії зіграє контрольні матчі з Бразилією та Бельгією
Фото - Getty Images

Джерело - eurosport.com.

Збірна Англії зіграє спаринги з Бразилією та Бельгією в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє  Eurosport.

Обидва поєдинки відбудуться навесні на стадіоні Вемблі. 23 березня команда Гарета Саутгейта прийме Бразилію, а 26 березня зустрінеться з бельгійцями.

Англія достроково виборола путівку на Євро-2024. У групі С команда Саутгейта має зіграти матчі з Мальтою (17 листопада) і Північною Македонією (20 листопада).

Нагадаємо, збірна України зіграє контрольний матч із польським клубом.

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