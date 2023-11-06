Збірна Англії зіграє контрольні матчі з Бразилією та Бельгією

Джерело - eurosport.com.
Збірна Англії зіграє спаринги з Бразилією та Бельгією в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024.
Про це повідомляє Eurosport.
Обидва поєдинки відбудуться навесні на стадіоні Вемблі. 23 березня команда Гарета Саутгейта прийме Бразилію, а 26 березня зустрінеться з бельгійцями.
Англія достроково виборола путівку на Євро-2024. У групі С команда Саутгейта має зіграти матчі з Мальтою (17 листопада) і Північною Македонією (20 листопада).
Нагадаємо, збірна України зіграє контрольний матч із польським клубом.