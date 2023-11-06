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Збірна України зіграє контрольний матч із польським клубом

За 4 дні до матчу з Італією збірна України у Гданську проведе спаринг з Лехією
Сьогодні 17:10 111 1
Збірна України зіграє контрольний матч із польським клубом

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в листопаді проведе контрольний матч проти польської Лехії з міста Гданськ.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Ідея провести матч виникла внаслідок домовленості головних тренерів команд – Сергія Реброва та Шимона Грабовскі.

Матч відбудеться в Гданську, де Україна і проведе свій листопадовий збір. 20 листопада в Леверкузені збірна України проведе вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти Італії.

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