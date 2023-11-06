Збірна України зіграє контрольний матч із польським клубом

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в листопаді проведе контрольний матч проти польської Лехії з міста Гданськ.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Ідея провести матч виникла внаслідок домовленості головних тренерів команд – Сергія Реброва та Шимона Грабовскі.
Матч відбудеться в Гданську, де Україна і проведе свій листопадовий збір. 20 листопада в Леверкузені збірна України проведе вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти Італії.
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