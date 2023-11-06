Стали відомі деталі спарингу збірної України з Лехією

Джерело - Чемпіон.
У листопаді збірна України зіграє контрольний матч із польською командою Лехія з міста Гданськ.
Про це повідомляє Telegram-канал BuckarooBanzai.
Поєдинок, як відомо, має відбутися в Гданську, де Україна і проведе свій листопадовий збір. 20 листопада в Леверкузені на українську команду чекає вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти Італії.
Відзначається, що збірна України та Лехія проведуть спаринг у секретній обстановці – без присутності вболівальників і без представників телебачення.
Раніше повідомлялося, що збірна України не була зацікавлена у спарингу з польським клубом.