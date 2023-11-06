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Ребров: Нам не потрібен спаринг з Лехією

Сергій Ребров прокоментував спаринг з Лехією
Сьогодні 17:55 269 0
Ребров: Нам не потрібен спаринг з Лехією
Фото - УАФ
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Збірна України не була зацікавлена у товариському матчі проти польської Лехії.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Сюрпризи від списку гравців збірної України? Для когось це сюрпризи, але я завжди кажу, якщо ми когось викликаємо - отже вони заслужили на цей виклик. Вони своєю грою цього заслуговують.

Ми сподіваємось, що Циганков повернеться у форму. Є деякі пошкодження у гравців, але вважаю, що до ігор збірної всі будуть готові. 

Чи потрібен зараз спаринг? Зараз не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цю гру. Я вважаю, що він зараз не потрібен, але, на жаль, ми повинні грати цю контрольну гру", - розповів Ребров.

Раніше повідомлялося, що збірна України зіграє контрольний матч із польським клубом.

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