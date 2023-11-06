Ребров: Нам не потрібен спаринг з Лехією

Збірна України не була зацікавлена у товариському матчі проти польської Лехії.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Сюрпризи від списку гравців збірної України? Для когось це сюрпризи, але я завжди кажу, якщо ми когось викликаємо - отже вони заслужили на цей виклик. Вони своєю грою цього заслуговують.

Ми сподіваємось, що Циганков повернеться у форму. Є деякі пошкодження у гравців, але вважаю, що до ігор збірної всі будуть готові.

Чи потрібен зараз спаринг? Зараз не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цю гру. Я вважаю, що він зараз не потрібен, але, на жаль, ми повинні грати цю контрольну гру", - розповів Ребров.