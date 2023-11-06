Луческу може очолити турецький гранд

Луческу може повернутися у чемпіонат Туреччини

Джерело - Чемпіон.

Мірча Луческу може повернутися у Бешикташ, з яким вигравав чемпіонат Туреччини 2002/03.

Про це повідомляє румунський журналіст Дечебал Редулеску.

"Я володію інформацією, що Мірча Луческу близький до призначення у Бешикташ. Подивимося, що з цього вийде", – сказав Редулеску.

Місяць тому Бешикташ оголосив про відставку Шенола Гюнеша, якого потім замінив Бурак Їлмаз. В останніх шести матчах у "чорних орлів" 4 поразки та лише 2 перемоги. У турецькій Суперлізі Бешикташ займає 5-те місце, а у групі Ліги конференцій розташовується на останній позиції.

Раніше Луческу оголосив про відхід з Динамо.