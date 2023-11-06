Насрі: На місці Мбаппе я б залишився у ПСЖ

Колишній півзахисник збірної Франції Самір Насрі порадив нападнику ПСЖ Кіліану Мбаппе не переходити в Реал.

Про це він сказав у інтерв’ю Le Journal du Dimanche.

"Якщо він піде, то залишить прогалину, але з їхнім бюджетом вони зможуть підписати інших гравців, які точно не стануть Мбаппе. Сьогодні він має велике значення у збірній Франції і своєму клубі. Два роки тому я сказав, що він найкращий гравець світу. Я все ще в це вірю.

Я завжди висловлював свої почуття: він з околиць Парижу, і я на його місці залишився б у ПСЖ замість того, щоб їхати в Мадрид вигравати 15-ту Лігу чемпіонів. А ПСЖ ніколи її не вигравав. Якби Марсель належав Катару, коли я був у клубі, я б ніколи не пішов. Думаю, що краще бути королем свого народу", – сказав Насрі.

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