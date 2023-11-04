Головне
Шовковський замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо
Вчора 12:26 835
Голи Довбика та Циганкова принесли Жироні перемогу над Осасуною: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:58 696
Баварія знищила Боруссію Д, Лейпциг програв Майнцу: результати матчів Бундесліги
Вчора 21:40 433
Гол Миколенка допоміг Евертону зіграти внічию з Брайтоном, Арсенал із Зінченком поступився Ньюкаслу: результати матчів АПЛ
Вчора 21:31 911
Бенфіка з Трубіним переграла Шавіш у чемпіонаті Португалії
Вчора 19:55 333
Миколенко - серед найкращих гравців матчу Евертон - Брайтон
Вчора 19:44 406
Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ
Вчора 17:47 3500
ЛНЗ та Колос не визначили сильнішого в 13 турі УПЛ
Вчора 17:46 252
Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни
Вчора 17:05 1372
Довбик оформив ефектний асист, віддавши пас поміж ніг супернику в матчі Ла Ліги
Вчора 16:18 970
Прямі трансляції

Реал виступив з офіційною заявою щодо переговорів з Мбаппе

Вчора 22:51 228 0
Реал виступив з офіційною заявою щодо переговорів з Мбаппе
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - офіційний сайт Реала.

Реал не проводив переговорів про перехід з нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе.

Про це повідомляє пресслужба мадридців.

"З огляду на інформацію, опубліковану нещодавно різними ЗМІ, в якій є припущення про нібито переговори між Кіліаном Мбаппе та нашим клубом, Реал хоче заявити, що ця інформація є категорично неправдивою і що таких переговорів з гравцем, який належить ПСЖ, не проводилося", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, гравці Реала впевнені у переході Мбаппе до мадридського клубу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Поділля - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Поділля - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1189
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 33172
Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ 3500
Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни 1372
Гірник-Спорт - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Гірник-Спорт - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1147
Металіст - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Металіст - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1359
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 306873
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30558
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81695
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42975 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8275 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121134