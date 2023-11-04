Реал виступив з офіційною заявою щодо переговорів з Мбаппе

Джерело - офіційний сайт Реала.
Реал не проводив переговорів про перехід з нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе.
Про це повідомляє пресслужба мадридців.
"З огляду на інформацію, опубліковану нещодавно різними ЗМІ, в якій є припущення про нібито переговори між Кіліаном Мбаппе та нашим клубом, Реал хоче заявити, що ця інформація є категорично неправдивою і що таких переговорів з гравцем, який належить ПСЖ, не проводилося", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, гравці Реала впевнені у переході Мбаппе до мадридського клубу.
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