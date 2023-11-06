Головне
Флуміненсе переграв Бока Хуніорс і виграв Кубок Лібертадорес
Вчора 08:25 806
Визначилися фіналістки Підсумкового турніру WTA
Сьогодні 08:37 438
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:22 1433
Ферстаппен виграв Гран-прі Бразилії
Вчора 21:24 390
Хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу - ВІДЕО
Вчора 21:00 4512 1
Едмар залишив Металіст 1925
Вчора 20:53 644
Зоря не втримала перемогу над Вересом у 13 турі УПЛ
Вчора 18:58 492
Металіст 1925 здолав Чорноморець у 13 турі УПЛ
Вчора 16:54 464
Минай та Ворскла не визначили сильнішого в 13 турі УПЛ
Вчора 15:00 368
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Вчора 13:57 44609
Прямі трансляції

Діас: Прошу ELN про якнайшвидше звільнення мого батька

Сьогодні 09:50 183 0
Діас: Прошу ELN про якнайшвидше звільнення мого батька

Нападник Ліверпуля Луїс Діас звернувся до незаконного повстанського угруповання ELN, яке викрало його батька.

Про це він написав у твіттері.

"Сьогодні з вами говорить не футболіст, сьогодні з вами розмовляє Лучо Діас, син Луїса Мануеля Діаса. Мануель, мій тато, невтомний трудівник, наша опора в сім’ї, і його викрали. Я прошу ELN про якнайшвидше звільнення мого батька, і прошу міжнародні організації втрутитися заради його свободи.

З кожною секундою, з кожною хвилиною наш сум зростає. Моя мати, брати і я у відчаї, засмучені і не мають слів, щоб описати те, що ми відчуваємо. Ці страждання припиняться лише тоді, коли ми повернемо його додому. Я прошу вас негайно звільнити його. В ім’я любові та співчуття ми просимо вас переглянути свої дії та дозволити нам забрати його назад.

Дякую колумбійцям і міжнародній спільноті за підтримку. Дякую за прояви любові та солідарності в цей важкий час, який переживаємо ми та багато сімей у нашій країні", - йдеться у зверненні.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 54237
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 34053
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 44609
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 22526
Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження 7648
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 34352
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25364 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21494
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40864
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95054
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32164
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3792