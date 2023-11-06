Діас: Прошу ELN про якнайшвидше звільнення мого батька

Нападник Ліверпуля Луїс Діас звернувся до незаконного повстанського угруповання ELN, яке викрало його батька.

Про це він написав у твіттері.

"Сьогодні з вами говорить не футболіст, сьогодні з вами розмовляє Лучо Діас, син Луїса Мануеля Діаса. Мануель, мій тато, невтомний трудівник, наша опора в сім’ї, і його викрали. Я прошу ELN про якнайшвидше звільнення мого батька, і прошу міжнародні організації втрутитися заради його свободи.

З кожною секундою, з кожною хвилиною наш сум зростає. Моя мати, брати і я у відчаї, засмучені і не мають слів, щоб описати те, що ми відчуваємо. Ці страждання припиняться лише тоді, коли ми повернемо його додому. Я прошу вас негайно звільнити його. В ім’я любові та співчуття ми просимо вас переглянути свої дії та дозволити нам забрати його назад.

Дякую колумбійцям і міжнародній спільноті за підтримку. Дякую за прояви любові та солідарності в цей важкий час, який переживаємо ми та багато сімей у нашій країні", - йдеться у зверненні.

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