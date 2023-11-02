Воронін - у п'ятірці найгірших трансферів Ліверпуля в історії

Джерело - FourFourTwo.
До першої п'ятірки найгірших трансферів Ліверпуля увійшов український форвард Андрій Воронін.
Про це повідомляє портал FourFourTwo.
Мерсисайдці підписали Вороніна вільним агентом влітку 2007 року.
Очолив рейтинг Пол Конческі, за якого Фулгем у 2010 отримав 4,2 мільйона євро.
10 найгірших трансферів в історії Ліверпуля за версією FourFourTwo:
1. Пол Конческі - з Фулгема (2010)
2. Маріо Балотеллі – з Мілана (2014)
3. Енді Керрол – з Ньюкасла (2011)
4. Ель-Хаджі Діуф - з Ланса (2002)
5. Андрій Воронін – з Баєра (2007)
6. Шон Данді - з Карлсруе (1998)
7. Фабіо Боріні – з Парми (2012)
8. Набі Кейта – з Лейпцига (2018)
9. Чарлі Адам – з Блекпула (2011)
10. Альберто Аквілані – з Роми (2009)
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!