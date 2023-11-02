Воронін - у п'ятірці найгірших трансферів Ліверпуля в історії

Мерсисайдці підписали Вороніна вільним агентом

Джерело - FourFourTwo.

До першої п'ятірки найгірших трансферів Ліверпуля увійшов український форвард Андрій Воронін.

Про це повідомляє портал FourFourTwo.

Мерсисайдці підписали Вороніна вільним агентом влітку 2007 року.

Очолив рейтинг Пол Конческі, за якого Фулгем у 2010 отримав 4,2 мільйона євро.

10 найгірших трансферів в історії Ліверпуля за версією FourFourTwo:

1. Пол Конческі - з Фулгема (2010)

2. Маріо Балотеллі – з Мілана (2014)

3. Енді Керрол – з Ньюкасла (2011)

4. Ель-Хаджі Діуф - з Ланса (2002)

5. Андрій Воронін – з Баєра (2007)

6. Шон Данді - з Карлсруе (1998)

7. Фабіо Боріні – з Парми (2012)

8. Набі Кейта – з Лейпцига (2018)

9. Чарлі Адам – з Блекпула (2011)

10. Альберто Аквілані – з Роми (2009)

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