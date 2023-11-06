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Луческу - про Динамо: За два роки ми втратили 14 гравців

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Луческу - про Динамо: За два роки ми втратили 14 гравців
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Fanatik.

Результати Динамо пов'язані з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це заявив колишній тренер киян Мірча Луческу.

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"Молоді гравці, ще раз кажу. Багато молодих гравців. Найстаршому гравцеві в резервному списку було 28 років. Решта - 17, 18 років. Це нещастя принесла війна. Багато хто пішов. Виїхали навіть українці, які мали певний досвід. За два роки ми втратили 14 гравців", - сказав Луческу.

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