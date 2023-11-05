Луческу - про завершення кар'єри: ніколи такого не казав

78-річний Мірча Луческу із відходом з посади головного тренера Динамо не збирається завершити тренерську кар'єру.

Про це заявив сам фахівець.

"Звідки виникла історія із завершенням кар'єри? Зі сторони клубу, я не знаю, як її інтерпретували. Я ніколи цього не казав. Я йду [тільки] з команди.

Я все ще тут [в Україні]. Ще день чи два, і я повернуся додому. Поки що думаю, що мені робити. Поїду до села, поїду додому та подивлюся, як там справи. На цей час я почуваюся добре фізично. Здоров'я мені дозволяє працювати", - заявив Луческу.