Шахтар оголосив заявку на матч ЛЧ проти Барселони

Матч відбудеться у вівторок, 7 листопада

Шахтар визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у матчі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 проти Барселони.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Заявка Шахтаря на матч:

воротарі: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков, 31. Дмитро Різник.

захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азаров, 19. Дмитро Чигринський, 22. Микола Матвієнко, 32. Едуард Козик, 44. Ярослав Ракіцький, 25. Новатус Міроші.

півзахисники: 4. Деніл Кастілло, 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар'ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Олександр Зубков, 20. Дмитро Топалов, 29. Єгор Назарина, 39. Невертон, 90. Олексій Кащук.

нападники: 14. Данило Сікан, 17. Богдан В'юнник, 18. Кевін Келсі.

Юхим Конопля також полетів з командою, але пропустить гру через перебір жовтих карток.

Матч відбудеться у вівторок, 7 листопада. Початок матчу о 19:45.

Раніше Барселона назвала заявку на матч.