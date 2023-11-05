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Шахтар оголосив заявку на матч ЛЧ проти Барселони

Матч відбудеться у вівторок, 7 листопада
Сьогодні 21:56 197 0
Шахтар оголосив заявку на матч ЛЧ проти Барселони
#Барселона, #Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Шахтар визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у матчі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 проти Барселони.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Заявка Шахтаря на матч:

  • воротарі: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков, 31. Дмитро Різник.
  • захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азаров, 19. Дмитро Чигринський, 22. Микола Матвієнко, 32. Едуард Козик, 44. Ярослав Ракіцький, 25. Новатус Міроші.
  • півзахисники: 4. Деніл Кастілло, 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар'ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Олександр Зубков, 20. Дмитро Топалов, 29. Єгор Назарина, 39. Невертон, 90. Олексій Кащук.
  • нападники: 14. Данило Сікан, 17. Богдан В'юнник, 18. Кевін Келсі.

Юхим Конопля також полетів з командою, але пропустить гру через перебір жовтих карток.

Матч відбудеться у вівторок, 7 листопада. Початок матчу о 19:45.

Раніше Барселона назвала заявку на матч.

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