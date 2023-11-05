Шахтар оголосив заявку на матч ЛЧ проти Барселони

Джерело - UA-футбол.
Шахтар визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у матчі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 проти Барселони.
Про це повідомляє пресслужба гірників.
Заявка Шахтаря на матч:
- воротарі: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков, 31. Дмитро Різник.
- захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азаров, 19. Дмитро Чигринський, 22. Микола Матвієнко, 32. Едуард Козик, 44. Ярослав Ракіцький, 25. Новатус Міроші.
- півзахисники: 4. Деніл Кастілло, 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар'ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Олександр Зубков, 20. Дмитро Топалов, 29. Єгор Назарина, 39. Невертон, 90. Олексій Кащук.
- нападники: 14. Данило Сікан, 17. Богдан В'юнник, 18. Кевін Келсі.
Юхим Конопля також полетів з командою, але пропустить гру через перебір жовтих карток.
Матч відбудеться у вівторок, 7 листопада. Початок матчу о 19:45.
Раніше Барселона назвала заявку на матч.