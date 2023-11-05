Стала відома заявка Барселона на матч Ліги чемпіонів із Шахтарем

Поєдинок відбудеться у вівторок, 7 листопада

Джерело - Чемпіон.

Барселона визначилася із заявкою на матч четвертого туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 7 листопада, початок о 19:45 за Києвом у німецькому Гамбурзі.

Через травми в заявці немає захисника Серхі Роберто і півзахисника Френкі де Йонга.

Заявка Барселони:

воротарі: Тер Штеген, Пенья, Астралага

захисники: Канселу, Бальде, Араухо, Іньїго Мартінес, Крістенсен, Маркос Алонсо, Кунде

півзахисники: Гаві, Педрі, Оріоль Ромеу, Гюндоган, Фермін Лопес, Касадо

нападники: Ферран Торрес, Левандовськи, Рафінья, Жоау Фелікс, Ямал

Учора Барселона в 12-му турі Ла-Ліги обіграла Реал Сосьєдад - 1:0.