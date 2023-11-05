Сельта зацікавилася півзахисником Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Іспанська Сельта вивчає можливість підсилитись у січневе трансферне вікно за рахунок 25-річного флангового півзахисника Шахтаря Педріньйо, який з літа 2022 року виступає на правах оренди за Палмейрас.
Про це повідомляє El Gol Digital.
У Сельті вважають, що взимку команді гостро необхідно посилити атакувальну ланку, й варіант із Педріньйо, якого представники клубу з Віго вважають якісним виконавцем, і оціночна трансферна вартість якого останнім часом виключно знижується, бачиться для іспанців цілком підходящим.
Враховуючи ту обставину, що Педріньйо не хоче повертатися в Україну, де триває війна проти російських окупантів, Шахтар не проти розглянути можливість продажу півзахисника.
Конкуренцію Сельті можуть скласти бразильські клуби. Зокрема, бажання викупити контракт Педріньйо у гірників вже продемонстрував Палмейрас. Однак поки що незрозуміло, чи клуб із Віго робитиме конкретні кроки, щоб підписати півзахисника.
У нинішньому розіграші бразильської Серії А на рахунку Педріньйо 13 матчів, в яких він відзначився 2 асистами.
Раніше повідомлялося, що у Шахтаря немає офіційних пропозицій щодо Судакова.