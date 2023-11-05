Головне
Флуміненсе переграв Бока Хуніорс і виграв Кубок Лібертадорес
Сьогодні 08:25 647
Реал - Райо Вальєкано - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга
Сьогодні 22:05 874
Ферстаппен виграв Гран-прі Бразилії
Сьогодні 21:24 203
Хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу - ВІДЕО
Сьогодні 21:00 4262 1
Едмар залишив Металіст 1925
Сьогодні 20:53 305
Зоря не втримала перемогу над Вересом у 13 турі УПЛ
Сьогодні 18:58 338
Металіст 1925 здолав Чорноморець у 13 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 328
Минай та Ворскла не визначили сильнішого в 13 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 285
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 13:57 44199
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Сьогодні 13:33 51577
Прямі трансляції

Сельта зацікавилася півзахисником Шахтаря

У січні іспанський клуб може спробувати домовитися з гірниками
Сьогодні 23:14 151 0
Сельта зацікавилася півзахисником Шахтаря
#Шахтар

Джерело - sport.ua.

Іспанська Сельта вивчає можливість підсилитись у січневе трансферне вікно за рахунок 25-річного флангового півзахисника Шахтаря Педріньйо, який з літа 2022 року виступає на правах оренди за Палмейрас.

Про це повідомляє El Gol Digital.

У Сельті вважають, що взимку команді гостро необхідно посилити атакувальну ланку, й варіант із Педріньйо, якого представники клубу з Віго вважають якісним виконавцем, і оціночна трансферна вартість якого останнім часом виключно знижується, бачиться для іспанців цілком підходящим.

Враховуючи ту обставину, що Педріньйо не хоче повертатися в Україну, де триває війна проти російських окупантів, Шахтар не проти розглянути можливість продажу півзахисника.

Конкуренцію Сельті можуть скласти бразильські клуби. Зокрема, бажання викупити контракт Педріньйо у гірників вже продемонстрував Палмейрас. Однак поки що незрозуміло, чи клуб із Віго робитиме конкретні кроки, щоб підписати півзахисника.

У нинішньому розіграші бразильської Серії А на рахунку Педріньйо 13 матчів, в яких він відзначився 2 асистами.

Раніше повідомлялося, що у Шахтаря немає офіційних пропозицій щодо Судакова.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу - ВІДЕО Хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу - ВІДЕО 4262 1
Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження 7438
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 44199
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 33837
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 51577
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо 5598
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24581
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40852
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154993 7
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16195 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30580
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18616