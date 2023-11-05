Сельта зацікавилася півзахисником Шахтаря

У січні іспанський клуб може спробувати домовитися з гірниками

Іспанська Сельта вивчає можливість підсилитись у січневе трансферне вікно за рахунок 25-річного флангового півзахисника Шахтаря Педріньйо, який з літа 2022 року виступає на правах оренди за Палмейрас.

Про це повідомляє El Gol Digital.

У Сельті вважають, що взимку команді гостро необхідно посилити атакувальну ланку, й варіант із Педріньйо, якого представники клубу з Віго вважають якісним виконавцем, і оціночна трансферна вартість якого останнім часом виключно знижується, бачиться для іспанців цілком підходящим.

Враховуючи ту обставину, що Педріньйо не хоче повертатися в Україну, де триває війна проти російських окупантів, Шахтар не проти розглянути можливість продажу півзахисника.

Конкуренцію Сельті можуть скласти бразильські клуби. Зокрема, бажання викупити контракт Педріньйо у гірників вже продемонстрував Палмейрас. Однак поки що незрозуміло, чи клуб із Віго робитиме конкретні кроки, щоб підписати півзахисника.

У нинішньому розіграші бразильської Серії А на рахунку Педріньйо 13 матчів, в яких він відзначився 2 асистами.

Раніше повідомлялося, що у Шахтаря немає офіційних пропозицій щодо Судакова.