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У Шахтаря немає офіційних пропозицій щодо Судакова

Клуб усіма силами розкручує гравця
Сьогодні 19:56 239 0
У Шахтаря немає офіційних пропозицій щодо Судакова
#Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Шахтар поки не має конкретних пропозицій щодо півзахисника Георгія Судакова.

Про це повідомляє журналіста Ігоря Циганика

Найбільший інтерес зараз показує Ювентус, проте до конкретики поки не дійшло, тож у клубі продовжують розраховувати на свого провідного гравця.

Циганик вважає, що Шахтар намагається працювати над трансфером Судакова в тому стилі, який дозволив продати Михайла Мудрика в Челсі.

Раніше стало відомо, що скаути Ювентуса, Челсі, Арсеналу, Брайтона та Бенфіки спостерігають за прогресом гравця збірної України.

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