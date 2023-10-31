У Шахтаря немає офіційних пропозицій щодо Судакова

Клуб усіма силами розкручує гравця

Джерело - Чемпіон.

Шахтар поки не має конкретних пропозицій щодо півзахисника Георгія Судакова.

Про це повідомляє журналіста Ігоря Циганика

Найбільший інтерес зараз показує Ювентус, проте до конкретики поки не дійшло, тож у клубі продовжують розраховувати на свого провідного гравця.

Циганик вважає, що Шахтар намагається працювати над трансфером Судакова в тому стилі, який дозволив продати Михайла Мудрика в Челсі.

Раніше стало відомо, що скаути Ювентуса, Челсі, Арсеналу, Брайтона та Бенфіки спостерігають за прогресом гравця збірної України.