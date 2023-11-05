Луческу прийняв рішення піти з Динамо через зміну політики клубу

Румунський фахівець Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера Динамо у зв'язку з просуванням гравців академії.

Про це повідомляє Digisport.

Тренер вирішив піти з команди ще близько місяця тому. Це трапилося тоді, коли він переконався у кардинальній зміні політики клубу - зі ставкою на просування гравців академії, на відміну від Шахтаря, який продовжує інвестувати у футболістів. Також зазначається, що у Динамо зменшилися зарплати.

Луческу провів у київській команді майже три роки, він виграв усі внутрішні трофеї у дебютному сезоні. У поточній кампанії клуб поки йде 7-м у турнірній таблиці.