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Луческу прийняв рішення піти з Динамо через зміну політики клубу

Сьогодні 16:39 166 0
Луческу прийняв рішення піти з Динамо через зміну політики клубу
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Tribuna.com.

Румунський фахівець Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера Динамо у зв'язку з просуванням гравців академії.

Про це повідомляє Digisport.

Тренер вирішив піти з команди ще близько місяця тому. Це трапилося тоді, коли він переконався у кардинальній зміні політики клубу - зі ставкою на просування гравців академії, на відміну від Шахтаря, який продовжує інвестувати у футболістів. Також зазначається, що у Динамо зменшилися зарплати.

Луческу провів у київській команді майже три роки, він виграв усі внутрішні трофеї у дебютному сезоні. У поточній кампанії клуб поки йде 7-м у турнірній таблиці.

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