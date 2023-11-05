Барселона може мати проблеми з поїздкою у Гамбург на матч із Шахтарем

Причиною цьому є тимчасове закриття аеропорту у німецькому місті

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона може мати труднощі з поїздкою у Гамбург на виїзний матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Причиною цьому є тимчасове закриття аеропорту у німецькому місті – це трапилося через інцидент із заручницею.

Шахтар - Барселона: онлайн-трансляція - LIVE

Невідомий чоловік виїхав автомобілем на злітну смугу, зламавши ворота охорони, зробив кілька пострілів у повітря та кинув кілька коктейлів Молотова. Заручниця – його 4-річна донька.

Поліція попередила, що аеропорт повернеться до нормального функціонування лише тоді, коли буде вирішено ситуацію.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!