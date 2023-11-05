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Барселона може мати проблеми з поїздкою у Гамбург на матч із Шахтарем

Причиною цьому є тимчасове закриття аеропорту у німецькому місті
Сьогодні 13:49 261 0
Барселона може мати проблеми з поїздкою у Гамбург на матч із Шахтарем
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Шахтар

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона може мати труднощі з поїздкою у Гамбург на виїзний матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Причиною цьому є тимчасове закриття аеропорту у німецькому місті – це трапилося через інцидент із заручницею.

  Шахтар - Барселона: онлайн-трансляція - LIVE

Невідомий чоловік виїхав автомобілем на злітну смугу, зламавши ворота охорони, зробив кілька пострілів у повітря та кинув кілька коктейлів Молотова. Заручниця – його 4-річна донька.

Поліція попередила, що аеропорт повернеться до нормального функціонування лише тоді, коли буде вирішено ситуацію.

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