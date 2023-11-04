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Результати матчів 10-го туру Бундесліги
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Баварія знищила Боруссію Д, Лейпциг програв Майнцу: результати матчів Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

У 10-у турі німецької Бундесліги відбулося 6 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
10 тур, 4 листопада

Кельн - Аугсбург 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Майна, 1:1 - 25 Тіц

Гоффенгайм - Баєр 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Вірц, 0:2 - 45+1 Грімальдо, 1:2 - 56 Штах, 2:2 - 58 Вегхорст, 2:3 - 70 Грімальдо

Майнц - РБ Лейпциг 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Лі Дже Сон, 2:0 - 82 Баррейро

Уніон Берлін - Айнтрахт 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Мармуш, 0:2 - 14 Мармуш, 0:3 - 82 Начо

Фрайбург - Боруссія М 3:3 (1:3)

Голи: 1:0 - 7 Гелер, 1:1 - 25 Сібачо, 1:2 - 29 Плеа, 1:3 - 39 Вайгль (пен), 2:3 - 71 Вайсгаупт, 3:3 - 90+4 Гріфо (пен)

Боруссія Дортмунд - Баварія 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Упамекано, 0:2 - 9 Кейн, 0:3 - 72 Кейн, 0:4 - 90+3 Кейн

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