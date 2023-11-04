Головне
Шовковський замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо
Сьогодні 12:26 328
Луческу: Суркіс розлютився, що я прийняв рішення про відставку без консультації з ним
Сьогодні 12:10 299
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:53 213
Ядов здобув бронзу на чемпіонаті Європи
Вчора 22:57 380
Шовковський має очолити Динамо
Вчора 22:23 1451
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії
Вчора 21:50 472
М'яч Мудрика у ворота Арсенала - найкращий гол Челсі у жовтні
Вчора 20:16 516
Луческу оголосив про відхід з Динамо
Вчора 19:19 1075 1
Шахтар мінімально переграв Динамо у 13 турі УПЛ
Вчора 18:54 748
СБУ повідомила про підозру брату Бубки
Вчора 18:47 752
Прямі трансляції

Шахтар подякував Луческу за роботу в Україні

Легендарний наставник завершив тренерський шлях в Україні
Сьогодні 13:12 224 0
Шахтар подякував Луческу за роботу в Україні
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар висловив вдячність Мірчі Луческу за роботу в українському футболі.

Про це йдеться в заяві клубу.

"15 років своєї блискучої кар’єри Мірча Луческу присвятив роботі в українському футболі. Саме тут він досяг найбільших успіхів: виграв 25 трофеїв, ставши найтитулованішим тренером в історії незалежної України, 9 разів визнавався тренером року. Величезний внесок Мірчі Луческу в розвиток футболу в нашій країні неможливо переоцінити. Його ігровий стиль завжди вважався одним з найяскравіших у європейському футболі, а тренерські ідеї та філософія були орієнтиром для багатьох колег. Румунський наставник виховав багато талановитих гравців, деякі з яких стали зірками українського і світового футболу.

Мірча Луческу відіграв визначну роль у сучасній історії донецького Шахтаря, ставши уособленням найуспішнішої ери клубу. Протягом 12 сезонів він здобув разом з командою безліч неймовірних перемог і завоював 22 трофеї, серед яких 8 титулів чемпіонів України та Кубок УЄФА 2009 року. Під його орудою Шахтар вийшов на новий рівень, отримавши визнання всієї футбольної Європи.

Окремої поваги заслуговує те, що після початку війни на Донбасі 2014 року та повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Мірча Луческу не залишив Україну, а продовжив працювати, допомагати всіма силами українському футболу й підтримувати українців.

Цими досягненнями Мірча Луческу назавжди вписав своє ім’я в історію українського футболу і залишає Україну в статусі легенди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Луческу оголосив про відхід з Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1615
Луческу оголосив про відхід з Динамо Луческу оголосив про відхід з Динамо 1075 1
Шовковський має очолити Динамо Шовковський має очолити Динамо 1451
Металіст - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Металіст - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1096
Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар 1367
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE 2879
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20533 7
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 329350 9
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16731
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42969 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3777
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 306862